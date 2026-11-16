Kyowa Electronic Instruments mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Kyowa Electronic Instruments gab am 13.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 6,44 JPY. Im Vorjahresquartal hatten 4,92 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Kyowa Electronic Instruments in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 26,08 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 2,63 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 3,56 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at