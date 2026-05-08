Kyowa Electronic Instruments öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Kyowa Electronic Instruments lud am 07.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS belief sich auf 21,75 JPY gegenüber 17,53 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 4,65 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 3,16 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Kyowa Electronic Instruments einen Umsatz von 4,51 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at