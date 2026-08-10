Kyowa Electronic Instruments präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Kyowa Electronic Instruments hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 07.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Auf der Umsatzseite hat Kyowa Electronic Instruments im vergangenen Quartal 3,37 Milliarden JPY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 4,95 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Kyowa Electronic Instruments 3,55 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at