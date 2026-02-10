Kyowa Electronic Instruments stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Kyowa Electronic Instruments veröffentlichte am 09.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Es stand ein EPS von 13,80 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Kyowa Electronic Instruments noch ein Gewinn pro Aktie von 15,09 JPY in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 10,16 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 4,65 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 4,22 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 39,29 JPY. Im Vorjahr hatte Kyowa Electronic Instruments 39,17 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz lag bei 16,27 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 6,01 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 15,35 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at