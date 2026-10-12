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12.10.2026 06:31:29
Kyowa Engineering Consultants präsentierte Quartalsergebnisse
Kyowa Engineering Consultants ließ sich am 09.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Kyowa Engineering Consultants die Bilanz zum am 31.08.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Das EPS wurde auf 254,34 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Kyowa Engineering Consultants 150,10 JPY je Aktie verdient.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Kyowa Engineering Consultants im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,12 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,92 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 1,74 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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