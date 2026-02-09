KYOWA EXEO: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

KYOWA EXEO hat am 06.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 45,20 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 24,88 JPY je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 20,44 Prozent auf 199,69 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 165,80 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at