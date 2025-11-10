KYOWA EXEO präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

KYOWA EXEO präsentierte in der am 07.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

KYOWA EXEO hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 31,94 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 15,78 JPY je Aktie gewesen.

Beim Umsatz wurden 182,71 Milliarden JPY gegenüber 148,06 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at