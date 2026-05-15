KYOWA EXEO präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

KYOWA EXEO hat am 13.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS lag bei 56,17 JPY. Im letzten Jahr hatte KYOWA EXEO einen Gewinn von 74,24 JPY je Aktie eingefahren.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat KYOWA EXEO im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 15,19 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 266,72 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 231,55 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 151,13 JPY eingefahren. Im Vorjahr waren 128,97 JPY je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 17,43 Prozent auf 787,72 Milliarden JPY aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 670,82 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at