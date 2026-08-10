KYOWA EXEO: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

KYOWA EXEO hat am 07.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 33,91 JPY. Im Vorjahresviertel waren 17,82 JPY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 12,35 Prozent auf 155,72 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 138,60 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at