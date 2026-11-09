KYOWA EXEO stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

KYOWA EXEO hat sich am 06.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 41,93 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte KYOWA EXEO ein EPS von 31,94 JPY je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat KYOWA EXEO im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,40 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 190,75 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 182,71 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at