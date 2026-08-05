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05.08.2026 06:31:29
Kyowa Hakko Kirin: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Kyowa Hakko Kirin lud am 03.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Das EPS lag bei 0,22 USD. Im letzten Jahr hatte Kyowa Hakko Kirin einen Gewinn von 0,130 USD je Aktie eingefahren.
Im abgelaufenen Quartal hat Kyowa Hakko Kirin 910,9 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 4,58 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 871,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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