Kyowa Hakko Kirin legte Quartalsergebnis vor

Kyowa Hakko Kirin äußerte sich am 09.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,43 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,050 USD je Aktie generiert.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 9,79 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 956,5 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 871,2 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,860 USD eingefahren. Im Vorjahr waren 0,750 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 3,32 Milliarden USD – das entspricht einem Zuwachs von 1,53 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 3,27 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at