Kyowa Hakko Kirin mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Kyowa Hakko Kirin ließ sich am 02.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Kyowa Hakko Kirin die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,25 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,210 USD erwirtschaftet worden.

Kyowa Hakko Kirin hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 761,8 Millionen USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 5,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 805,8 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at