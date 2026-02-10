|
Kyowa Hakko Kogyo gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Kyowa Hakko Kogyo äußerte sich am 09.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 65,79 JPY gegenüber 7,58 JPY im Vorjahresquartal.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 11,01 Prozent auf 147,38 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 132,76 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 128,07 JPY beziffert. Im Jahr zuvor waren 113,06 JPY je Aktie erzielt worden.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 496,83 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 0,26 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte Kyowa Hakko Kogyo einen Umsatz von 495,56 Milliarden JPY eingefahren.
