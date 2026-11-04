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04.11.2026 06:31:28
Kyowa Hakko Kogyo stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Kyowa Hakko Kogyo lud am 02.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.
Das EPS wurde auf 40,22 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Kyowa Hakko Kogyo 31,10 JPY je Aktie verdient.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 2,12 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 118,80 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 121,32 Milliarden JPY ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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