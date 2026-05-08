Kyowa Hakko Kogyo vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Kyowa Hakko Kogyo hat am 07.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 22,99 JPY, nach 11,78 JPY im Vorjahresvergleich.

Umsatzseitig wurden 118,47 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Kyowa Hakko Kogyo 104,73 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at