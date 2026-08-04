Kyowa Hakko Kogyo: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Kyowa Hakko Kogyo lud am 03.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 35,49 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 19,40 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 145,16 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 15,27 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 125,93 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at