Kyowa Leather Cloth: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Kyowa Leather Cloth hat am 31.10.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.

Kyowa Leather Cloth hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 2,56 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 7,54 JPY je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite hat Kyowa Leather Cloth im vergangenen Quartal 13,22 Milliarden JPY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 3,92 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Kyowa Leather Cloth 13,76 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at