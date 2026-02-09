Kyowa Leather Cloth: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Kyowa Leather Cloth präsentierte in der am 06.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Es stand ein EPS von 15,19 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Kyowa Leather Cloth noch ein Gewinn pro Aktie von 25,42 JPY in den Büchern gestanden.

Kyowa Leather Cloth hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 14,94 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 6,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 14,05 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at