Kyowa Leather Cloth stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Kyowa Leather Cloth hat am 31.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS wurde auf 4,53 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Kyowa Leather Cloth 1,40 JPY je Aktie verdient.

Das vergangene Quartal hat Kyowa Leather Cloth mit einem Umsatz von insgesamt 13,53 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12,38 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 9,32 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at