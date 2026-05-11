Kyowa Leather Cloth vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Kyowa Leather Cloth lud am 08.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

In Sachen EPS wurden 13,48 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Kyowa Leather Cloth -1,560 JPY je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 5,90 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 15,29 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 16,25 Milliarden JPY umgesetzt.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 27,51 JPY. Im letzten Jahr hatte Kyowa Leather Cloth einen Gewinn von 46,10 JPY je Aktie eingefahren.

Gegenüber dem Vorjahr hat Kyowa Leather Cloth im abgelaufenen Geschäftsjahr Umsatzeinbußen von 1,03 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 55,82 Milliarden JPY. Im Vorjahr waren 56,40 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at