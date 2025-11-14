KyOwa mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

KyOwa hat am 12.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

In Sachen EPS wurden 55,68 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte KyOwa 47,05 JPY je Aktie eingenommen.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 18,97 Prozent auf 5,36 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4,50 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at