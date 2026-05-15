KyOwa: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

KyOwa hat am 13.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 80,98 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 74,00 JPY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz lag bei 6,01 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 32,20 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 4,55 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 188,13 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatte KyOwa ein EPS von 153,97 JPY je Aktie vermeldet.

Der Jahresumsatz wurde auf 20,73 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 16,71 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at