KyOwa stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

KyOwa hat am 12.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 27,55 JPY. Im Vorjahresviertel hatte KyOwa 17,26 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 5,00 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 25,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,97 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at