KyOwa stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

KyOwa präsentierte in der am 10.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 76,76 JPY. Im Vorjahresviertel waren 23,92 JPY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 69,43 Prozent auf 7,38 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 4,36 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at