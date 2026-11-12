KyOwa: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

KyOwa hat am 11.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 115,60 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 55,68 JPY erwirtschaftet worden.

KyOwa hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 8,92 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 66,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 5,36 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at