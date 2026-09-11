Kyowakogyosyo: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Kyowakogyosyo hat am 10.09.2026 die Bücher zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS wurde auf 183,42 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 224,15 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 2,98 Milliarden JPY gegenüber 2,85 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at