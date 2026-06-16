Kyowakogyosyo hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Kyowakogyosyo hat am 15.06.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 187,32 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 169,21 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 5,43 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2,87 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2,72 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 663,09 JPY beziffert. Im Vorjahr hatte Kyowakogyosyo 535,66 JPY je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite hat Kyowakogyosyo im vergangenen Geschäftsjahr 10,83 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 3,55 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Kyowakogyosyo 10,46 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at