Kyowakogyosyo verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Kyowakogyosyo stellte am 16.03.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.01.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS wurde auf 146,83 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 134,19 JPY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 1,16 Prozent auf 2,58 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 2,61 Milliarden JPY gelegen.

Redaktion finanzen.at