KYOWANISSEI hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

KYOWANISSEI präsentierte am 12.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 35,89 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 31,09 JPY je Aktie vermeldet.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 3,68 Prozent auf 9,90 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 10,28 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at