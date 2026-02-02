KYUDENKO: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

KYUDENKO hat am 30.01.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 148,83 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 108,25 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 111,53 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 1,60 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte KYUDENKO einen Umsatz von 109,77 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at