|
02.02.2026 06:31:29
KYUDENKO: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
KYUDENKO hat am 30.01.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 148,83 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 108,25 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 111,53 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 1,60 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte KYUDENKO einen Umsatz von 109,77 Milliarden JPY eingefahren.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!