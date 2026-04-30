KYUDENKO gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

KYUDENKO hat am 28.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 206,24 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 113,93 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

KYUDENKO hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 156,87 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 8,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 144,88 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 566,25 JPY gegenüber 408,36 JPY im Vorjahr.

Der Jahresumsatz wurde auf 476,12 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 473,95 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at