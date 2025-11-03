|
03.11.2025
KYUDENKO präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
KYUDENKO präsentierte in der am 31.10.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.
Das EPS belief sich auf 102,04 JPY gegenüber 76,49 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.
Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 4,41 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 107,16 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 112,10 Milliarden JPY umgesetzt.
