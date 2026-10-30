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30.10.2026 06:31:28
KYUDENKO stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
KYUDENKO hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 29.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 182,77 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte KYUDENKO ein EPS von 102,04 JPY je Aktie vermeldet.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat KYUDENKO in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,84 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 119,85 Milliarden JPY im Vergleich zu 107,16 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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