Kyung Bang gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Kyung Bang hat am 04.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 661,04 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal waren 577,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Kyung Bang mit einem Umsatz von insgesamt 118,19 Milliarden KRW abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 110,47 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren, um 6,99 Prozent gesteigert.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 1728,20 KRW ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 947,00 KRW erwirtschaftet worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 412,48 Milliarden KRW in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 3,83 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte Kyung Bang einen Umsatz von 397,28 Milliarden KRW eingefahren.

Redaktion finanzen.at