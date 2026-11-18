|
18.11.2026 06:31:28
Kyung Bang öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Kyung Bang hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 16.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.
Es stand ein EPS von 584,00 KRW je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Kyung Bang noch ein Gewinn pro Aktie von 639,00 KRW in den Büchern gestanden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 101,86 Milliarden KRW – ein Plus von 5,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Kyung Bang 96,91 Milliarden KRW erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!