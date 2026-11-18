Kyung Bang hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 16.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Es stand ein EPS von 584,00 KRW je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Kyung Bang noch ein Gewinn pro Aktie von 639,00 KRW in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 101,86 Milliarden KRW – ein Plus von 5,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Kyung Bang 96,91 Milliarden KRW erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at