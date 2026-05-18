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18.05.2026 06:31:29
Kyung Bang: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Kyung Bang hat am 15.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Es stand ein EPS von 816,00 KRW je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Kyung Bang noch ein Gewinn pro Aktie von 173,00 KRW in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz wurden 111,02 Milliarden KRW gegenüber 102,27 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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