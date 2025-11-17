Kyung Bang stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Kyung Bang äußerte sich am 14.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Das EPS lag bei 639,00 KRW. Im letzten Jahr hatte Kyung Bang einen Gewinn von 185,00 KRW je Aktie eingefahren.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Kyung Bang im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,27 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 96,91 Milliarden KRW. Im Vorjahresviertel waren 93,84 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at