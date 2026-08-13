KYUNG DONG NAVIEN hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

KYUNG DONG NAVIEN präsentierte am 11.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4687,69 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1338,00 KRW erwirtschaftet worden.

Der Umsatz lag bei 388,20 Milliarden KRW – das entspricht einem Abschlag von 1,04 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 392,28 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at