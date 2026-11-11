KYUNG DONG NAVIEN mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

KYUNG DONG NAVIEN präsentierte in der am 10.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 174,28 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 966,00 KRW je Aktie erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Quartal hat KYUNG DONG NAVIEN 382,38 Milliarden KRW umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 24,95 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 306,03 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at