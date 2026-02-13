KYUNG DONG NAVIEN: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

KYUNG DONG NAVIEN hat am 11.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1330,26 KRW gegenüber 3370,00 KRW im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 9,76 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 439,46 Milliarden KRW ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 400,36 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

KYUNG DONG NAVIEN hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 6203,83 KRW je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 8603,00 KRW je Aktie gewesen.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 1 502,94 Milliarden KRW – ein Plus von 11,01 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem KYUNG DONG NAVIEN 1 353,88 Milliarden KRW erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at