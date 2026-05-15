KYUNG DONG NAVIEN stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

KYUNG DONG NAVIEN präsentierte in der am 13.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 3939,71 KRW. Im Vorjahresviertel waren 2609,00 KRW je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 16,47 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 425,32 Milliarden KRW umgesetzt, gegenüber 365,18 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at