Kyung In Electronics: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Kyung In Electronics veröffentlichte am 13.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 1074,00 KRW gegenüber 864,00 KRW im Vorjahresquartal verkündet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 10,53 Milliarden KRW vermeldet – das entspricht einem Plus von 1,69 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,35 Milliarden KRW in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at