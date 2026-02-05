|
Kyung In Electronics stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Kyung In Electronics hat am 04.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Das EPS wurde auf 191,66 KRW beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Kyung In Electronics 633,00 KRW je Aktie verdient.
Beim Umsatz wurden 9,13 Milliarden KRW gegenüber 5,88 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 2436,74 KRW beziffert. Im Jahr zuvor waren 1966,00 KRW je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 36,07 Milliarden KRW – ein Plus von 57,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Kyung In Electronics 22,94 Milliarden KRW erwirtschaftet hatte.
