Kyung-In Synthetic stellte am 16.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Kyung-In Synthetic vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 93,00 KRW. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 35,00 KRW je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz lag bei 102,80 Milliarden KRW – das entspricht einem Zuwachs von 13,33 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 90,72 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at