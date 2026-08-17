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17.08.2026 06:31:29
Kyung-In Synthetic legte Quartalsergebnis vor
Kyung-In Synthetic gab am 14.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 244,00 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal waren -45,000 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 18,58 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 100,33 Milliarden KRW generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 118,96 Milliarden KRW ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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