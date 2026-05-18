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18.05.2026 06:31:29
Kyung-In Synthetic präsentierte Quartalsergebnisse
Kyung-In Synthetic hat am 15.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 127,00 KRW beziffert, während im Vorjahresquartal 61,00 KRW je Aktie in den Büchern standen.
Der Umsatz lag bei 107,86 Milliarden KRW – das entspricht einem Zuwachs von 8,47 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 99,44 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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