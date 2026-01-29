Kyung-In Synthetic: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Kyung-In Synthetic hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 28.01.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Das EPS belief sich auf 83,54 KRW gegenüber 134,00 KRW je Aktie im Vorjahresquartal.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Kyung-In Synthetic in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 2,79 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 89,22 Milliarden KRW im Vergleich zu 91,78 Milliarden KRW im Vorjahresquartal.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 134,10 KRW beziffert. Im Vorjahr waren 370,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 1,46 Prozent auf 379,70 Milliarden KRW aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 374,23 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

