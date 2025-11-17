Kyung-In Synthetic veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Kyung-In Synthetic hat sich am 14.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 35,00 KRW, nach 5,00 KRW im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 2,10 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 90,72 Milliarden KRW. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 92,66 Milliarden KRW umgesetzt.

Redaktion finanzen.at