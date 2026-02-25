25.02.2026 06:31:29

KYUNGDONG CITY GAS: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

KYUNGDONG CITY GAS hat sich am 23.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1369,00 KRW. Im Vorjahresviertel hatte KYUNGDONG CITY GAS 1040,00 KRW je Aktie erwirtschaftet.

Umsatzseitig standen 446,44 Milliarden KRW in den Büchern – ein Minus von 8,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem KYUNGDONG CITY GAS 490,51 Milliarden KRW erwirtschaftet hatte.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 5576,00 KRW eingefahren. Im Vorjahr waren 4859,00 KRW je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahr von 1,81 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 1 759,47 Milliarden KRW. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 1 791,91 Milliarden KRW umgesetzt.

